Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:28

Рублев: «Мне нужна была победа над Синнером, особенно после нескольких плохих моментов в этом году»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

«Это был действительно отличный матч. Я играл сегодня очень хорошо. Я рад, что смог победить. Я не знаю, нечего сказать, потому что я все еще не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий теннисист. Он играет невероятно последние 2 года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. В конце концов, я думаю, у нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная. Мне нужна была эта победа. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Конечно, я счастлив», — приводит слова Рублева The Tennis Letter.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

Теннис
Андрей Рублев
Янник Синнер
1
Обсудить
Читайте также
Спортсменам из России разрешили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
Гладков рассказал, что ВСУ насильственно удерживали двух жителей села Пороз
Глава МВД Сербии назвал число принявших участие в протестах в Белграде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале

Рублев — единственный теннисист, победивший Синнера и Алькараса в этом сезоне