Рублев — о турнире в Монреале: «Однозначно шаг вперед. Я горд, что смог быть хорош ментально»

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итог выступления в турнире серии ATP 1000 в Монреале.

6-я ракетка мира дошел до финала «мастерса» в Канаде и уступил австралийцу Алексею Попырину (2:6, 4:6).

«Неделя получилась положительной, действительно хорошей. Это однозначно шаг вперед. Я горд за себя, что смог быть хорош ментально на протяжении всей недели. Даже сегодня, потому что, если вернуться на пару месяцев назад, или даже на месяц, или даже если сравнить мой матч с Попыриным в Монте-Карло (4:6, 4:6), когда я проигрывал... Тогда я вел себя еще хуже, хотя это был [только] первый матч в турнире.

Сегодня был финал — гораздо больше давления. Да, я немного показал эмоции, но сравните матчи, когда я проигрывал так же. Я думаю, что сегодня я справился намного лучше. Вот почему у меня появился небольшой шанс во втором сете. Но полагаю, что это было просто не мое время», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Рублев сыграл в финале второго «мастерса» в этом году. В мае он победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP 1000 в Мадриде.