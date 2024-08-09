Рублев: «Мне нужно играть более свободно»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что хотел бы улучшить в своей игре.

«Если бы не было турнира в Мадриде, то этот сезон был бы для меня за пределами топ-15, я бы его так оценил (смеется). Да, был Мадрид, но в остальном я практически всегда проигрывал в первом круге. Хорошая новость в том, что впереди еще второе полугодие (улыбается).

Мне нужно играть более свободно. Это то, что я хочу улучшить. Сегодня я играл свободно во втором сете и был гораздо опаснее. На ментальном уровне я должен сохранять спокойствие, даже когда проигрываю», — цитирует Punto de Break Рублева.

В четверг российский теннисист обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Монреале, где встретится с американцем Брэндоном Накашимой.