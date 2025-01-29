Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:24

Рублев обыграл Юбенкса и одержал первую победу в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Кристофера Юбенкса во втором круге турнира в Монпелье — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Рублев сделал 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Артур Риндеркнех (Франция, 7). Эта победа стала для Рублева первой в 2025 году.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596?035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 1, WC) - Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 6:3

2
Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске с ортезом
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Популярное видео
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя