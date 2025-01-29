Рублев обыграл Юбенкса и одержал первую победу в 2025 году

Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Кристофера Юбенкса во втором круге турнира в Монпелье — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Рублев сделал 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Артур Риндеркнех (Франция, 7). Эта победа стала для Рублева первой в 2025 году.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596?035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 1, WC) - Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 6:3