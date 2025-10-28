Видео
28 октября, 17:00

Андрей Рублев — Лернер Тин: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Париже

Андрей Рублев сыграет с Лернером Тином на «мастерсе» в Париже 28 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с американцем Лернером Тином во втором круге «мастерса» в Париже во вторник, 28 октября. Начало — после 21.00 по московскому времени.

Андрей Рублев — Лернер Тин: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Рублев — 17-я ракетка мира. 19-летний Фернли занимает 39-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Париже (Франция) пройдет с 27 октября по 2 ноября. Действующий чемпион турнира — немецкий теннисист Александр Зверев.

Теннис
Андрей Рублев
