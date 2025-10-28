Видео
28 октября, 23:45

Рублев победил Тина во втором круге «мастерса» в Париже

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «мастерса» в Париже.

В матче второго раунда 28-летний спортсмен за 1 час 21 минуту обыграл американца Лернера Тина — 6:4, 6:4.

Рублев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Тина 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Следующим соперником россиянина на турнире в Париже станет еще один американец — Бен Шелтон. Спортсмены один раз встречались в туре — в прошлом сезоне в четвертьфинале Базеля. Тогда победу одержал представитель США.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 12) — Лернер Тин (США) — 6:4, 6:4

13

  • hаnt64

    Роскошно Андрей вздул вьетнамца! Наконец поставили его на место!

    29.10.2025

  • За спорт!

    Хорошо.

    29.10.2025

  • рustot

    залупил в итоге пиндоса

    29.10.2025

  • А Х

    Андрей лупил хорошо в этом матче!

    29.10.2025

  • fonkom

    Хачанов Париж брал. Медведев - брал. Рублёв - не брал)

    29.10.2025

  • DmitryU

    Здорово, очень рады за Андрюшу! Так держать!

    29.10.2025

  • Алехандрохорс

    Андрей во истинну порадовал игрой и камбэком во 2 сете. Вьетнамцу - отдыхать. Хорошего понемножку. Андрею уверенности в дальнейших шагах!

    29.10.2025

  • рustot

    Кольцов комментатор тоже охерел и в 3 сет отправил гавнюк, а у Андрея были свои планы на вечер. в Лувр например сходить.

    28.10.2025

  • рustot

    Рубль укрепился!!

    28.10.2025

  • Кот-матрос

    Ой, вот сюрприз! Андрюха порадовал, не без помощи Тьена конечно. --------- Хочу Фонкома поздравить, надо же... ты чувствовал что ли? -------------- В 2026 году будет Рублёв 2.0

    28.10.2025

  • Алексей Х

    Это было удивительно после 0-3 во втором сете, в котором в четвёртом гейме было 15-40 на своей подаче Андрея) Красавец, как он развернул игру!

    28.10.2025

