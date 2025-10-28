Рублев победил Тина во втором круге «мастерса» в Париже

28 октября, 23:45
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «мастерса» в Париже.
В матче второго раунда 28-летний спортсмен за 1 час 21 минуту обыграл американца Лернера Тина — 6:4, 6:4.
Рублев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Тина 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.
Следующим соперником россиянина на турнире в Париже станет еще один американец — Бен Шелтон. Спортсмены один раз встречались в туре — в прошлом сезоне в четвертьфинале Базеля. Тогда победу одержал представитель США.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 12) — Лернер Тин (США) — 6:4, 6:4
hаnt64
Роскошно Андрей вздул вьетнамца! Наконец поставили его на место!
29.10.2025
За спорт!
Хорошо.
29.10.2025
рustot
залупил в итоге пиндоса
29.10.2025
А Х
Андрей лупил хорошо в этом матче!
29.10.2025
fonkom
Хачанов Париж брал. Медведев - брал. Рублёв - не брал)
29.10.2025
DmitryU
Здорово, очень рады за Андрюшу! Так держать!
29.10.2025
Алехандрохорс
Андрей во истинну порадовал игрой и камбэком во 2 сете. Вьетнамцу - отдыхать. Хорошего понемножку. Андрею уверенности в дальнейших шагах!
29.10.2025
рustot
Кольцов комментатор тоже охерел и в 3 сет отправил гавнюк, а у Андрея были свои планы на вечер. в Лувр например сходить.
28.10.2025
рustot
Рубль укрепился!!
28.10.2025
Кот-матрос
Ой, вот сюрприз! Андрюха порадовал, не без помощи Тьена конечно. --------- Хочу Фонкома поздравить, надо же... ты чувствовал что ли? -------------- В 2026 году будет Рублёв 2.0
28.10.2025
Алексей Х
Это было удивительно после 0-3 во втором сете, в котором в четвёртом гейме было 15-40 на своей подаче Андрея) Красавец, как он развернул игру!
28.10.2025