Рублев победил Тина во втором круге «мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «мастерса» в Париже.

В матче второго раунда 28-летний спортсмен за 1 час 21 минуту обыграл американца Лернера Тина — 6:4, 6:4.

Рублев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Тина 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Следующим соперником россиянина на турнире в Париже станет еще один американец — Бен Шелтон. Спортсмены один раз встречались в туре — в прошлом сезоне в четвертьфинале Базеля. Тогда победу одержал представитель США.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 12) — Лернер Тин (США) — 6:4, 6:4