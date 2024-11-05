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Сегодня, 15:00

Андрей Рублев — Лоренцо Сонего: смотреть онлайн-трансляцию матча турнира в Метце

Андрей Рублев и Лоренцо Сонего встретятся на турнире в Метце
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский теннисист Андрей Рублев.
Фото AFP
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Россиянин Андрей Рублев и итальянец Лоренцо Сонего встретятся во втором круге турнира в Метце во вторник, 5 ноября. Матч начнется около 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Сонего с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Рублев, являющийся девятой ракеткой мира, автоматически вошел в топ-16 «посева» в Метце. На прошлой неделе россиянин уступил аргентинцу Франсиско Черундоло на «мастерсе» в Париже со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7). Сегодня Андрей попал в число участников ATP Finals 2024 в Турине после снятия Новака Джоковича с Итогового турнира из-за травмы.

Сонего занимает 51-е место в мировом рейтинге ATP. В первом круге турнира в Метце он победил француза Грегуара Баррера (6:4, 7:5).

Теннис
Андрей Рублев

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