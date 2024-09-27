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Сегодня, 16:10

Рублев в трех сетах победил испанца Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой на старте турнира ATP 500 в Пекине — 6:0, 4:6, 6:4.

Встреча продолжилась 1 час 51 минуту. Рублев 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету испанца три эйса, две двойные и два реализованных брейка из шести.

Во втором круге соревнований Рублев встретится с другим испанцем — Алехандро Давидовичем Фокиной.

Турнир в столице Китая продолжится до 2 октября.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:0, 4:6, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 4:6, 6:3

Теннис
Андрей Рублев

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