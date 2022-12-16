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16 декабря, 22:11

Рублев: «Джокович и Надаль — величайшие игроки, которые оказались в одной эпохе»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Восьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился мнением о том, почему Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжают выигрывать на турнирах.

«Прежде всего, потому что они одни из величайших игроков за всю историю и просто так получилось, что они оказались в одной эпохе. Кроме того, у них потрясающий опыт, полученный в теннисе. Поэтому они точно знают, что нужно делать в нужный момент», — приводит слов Рулева Clay Tenis.

Рублев играл с Надалем три раза — 2 матча проиграл, 1 выиграл. В матчах с Джоковичем у 25-летнего россиянина такая же статистика.

На счету испанского теннисиста 22 победы на турнирах «Большого шлема» и 92 титула ATP. Сербский спортсмен победитель 21 ТБШ и 91 турнира ATP.

Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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