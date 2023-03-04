Рублев — о Медведеве: «Я не знаю, как он это делает. Три титула подряд. Это только начало сезона»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем соотечественнике Данииле Медведеве (2:6, 2:6) после поражения в финале турнира ATP в Дубае.

«Я не знаю, как он это делает. Три титула подряд. Я был полностью обезоружен сегодня. Как он это делает? Начало сезона только. Я очень сильно уважаю Медведева. Мы еще с детского возраста знаем друг друга. У Даниила тогда не было больших финансовых возможностей. И я никогда не слышал от него, что он был каким-то несчастным в этом вопросе. И как он сейчас прибавил. Он сейчас здесь, он молодец. Ну и конечно, спасибо моей команде. У меня новый состав, это наш общий финал, спасибо, ребят!» — сказал Рублев в послематчевом интервью на корте.

Медведев выиграл третий турнир подряд. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).