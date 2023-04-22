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Сегодня, 20:19

Рублев: «В первом сете против Молчана я играл хорошо, а во втором потерял концентрацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Шестая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над Алексом Молчаном (6:2, 6:4) в полуфинале турнира в Баня-Луке.

«В начале я играл очень хорошо, а во втором сете немного потерял концентрацию, — цитирует Рублева сайт ATP. — Алекс сыграл несколько хороших геймов, и я начал напрягаться, нервничать. Но в итоге я смог победить, и это самое главное. Конечно, всегда хорошо закончить в двух сетах, не играть длинный матч, потому что физически выматываешься. Чем дальше ты заходишь, тем лучше, если ты играешь два сета, потому что ты более свежий к концу турнира».

В финале 25-летний россиянин встретится с Душаном Лайовичем из Сербии. Счет в личных встречах 2:0 в пользу серба.

Теннис
Андрей Рублев
Душан Лайович
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