Рублев: «В первом сете против Молчана я играл хорошо, а во втором потерял концентрацию»

Шестая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над Алексом Молчаном (6:2, 6:4) в полуфинале турнира в Баня-Луке.

«В начале я играл очень хорошо, а во втором сете немного потерял концентрацию, — цитирует Рублева сайт ATP. — Алекс сыграл несколько хороших геймов, и я начал напрягаться, нервничать. Но в итоге я смог победить, и это самое главное. Конечно, всегда хорошо закончить в двух сетах, не играть длинный матч, потому что физически выматываешься. Чем дальше ты заходишь, тем лучше, если ты играешь два сета, потому что ты более свежий к концу турнира».

В финале 25-летний россиянин встретится с Душаном Лайовичем из Сербии. Счет в личных встречах 2:0 в пользу серба.