Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:27

Рублев — о победе над Миральесом в Гамбурге: «Было ощущение, что он заслуживал победу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (5:7, 6:1, 7:6 (9:7)) в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

«Было ощущение, что я играю хорошо, все под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и после этого был расстроен. Я вернулся, восстановился психологически и выиграл очень хороший второй сет. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать из-за того, что матч перешел в тай-брейк, и у меня было не так много шансов сделать брейк.

Было ощущение, что он заслуживал победу. Он боролся как сумасшедший. Когда я уступал 0:3 на тай-брейке, я начал сильно волноваться. Но потом я провел два потрясающих ралли и сказал себе, что надо продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Во втором круге 25-летний россиянин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев на тай-брейке обыграл Сапату Миральеса на старте турнира в Гамбурге