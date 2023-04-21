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Сегодня, 18:09

Рублев — о матче с Джумхуром: «У нас всегда были тяжелые игры, но сегодня я смог победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром в матче четвертьфинала турнира в Баня-Луке.

«У нас всегда были тяжелые матчи, и сегодня было то же самое, — цитирует Рублева сайт ATP. — Я проигрывал 2:5 в первом сете, но смог вернуться. Это был тяжелый матч. Много длинных геймов и много длинных розыгрышей, но в итоге я смог победить, а это самое главное».

Счет в личных встречах 5:0 в пользу Рублева.

В полуфинале турнира 25-летний россиянин сыграет против представителя Словакии Алекса Молчана.

Теннис
Андрей Рублев
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