Рублев о победе над Мунаром: «Было ощущение: «Не может быть, я могу вылететь в первом круге»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Хауме Мунаром (4:6, 6:2, 6:2) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Было ощущение: «Не может быть, я могу вылететь в первом круге Монако». Потом, не знаю, я начал чувствовать, что нужно что-то менять, надо было играть более агрессивно. Я не мог разгонять атаки, потому что он гораздо лучше двигался. В итоге он выжидал подходящий момент и гораздо легче менял направление, потому что я не оказывал на него должного давления», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Россиянин одержал 250-ю победу в карьере. Следующим соперником Рублева станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Илья Ивашко (Белоруссия).