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Сегодня, 17:06

Рублев оценил победу над Вавринкой во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Стэном Вавринкой во втором круге «Мастерса» в Мадриде

«Я счастлив, что вышел в следующий круг. Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что это удивительно — быть пятым «сеяным» и играть против Вавринки в стартовом раунде. Когда я был 40-м номером мирового рейтинга, мне иногда выпадал более легкий жребий. Я думал: «Ладно, может быть, я поеду домой пораньше». В последней встрече он меня обыграл, но сегодня мне удалось победить, и я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В следующем круге соперником россиянина станет Йосихито Нисиока из Японии.

Теннис
Андрей Рублев
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