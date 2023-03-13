Рублев о предстоящем матче с Норри: «Кэмерон немного напоминает мне Медведева»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Он очень хорошо начал. Он сделал брейк, и я подумал: «Не знаю, наверное, сегодня не мой день». Сначала я не очень хорошо чувствовал мяч, потому что первый матч играл вечером, а сегодня были совсем другие условия. И тогда я начал думать: «Ладно, это не мой день, он лучше и все». Но как-то мне удалось несколько раз удачно сыграть на приеме, я сделал обратный брейк, а потом почувствовал себя увереннее. Я заиграл еще лучше. Стал лучше подавать, и в итоге, понемногу прибавляя, смог закончить на хорошем уровне», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Также 25-летний россиянин высказался о предстоящем матче с Кэмероном Норри.

«Он совершенно другой игрок, хотя и тоже левша [как Эмбер]. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит очень низкие и плоские удары с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать, пока ты допустишь ошибку, вынуждать тебя делать дополнительные удары. Так что посмотрим. Впереди очень сложный матч, и там будет, как он сложится», — сказал Рублев.