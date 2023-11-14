Рублев — о поражении от Медведева: «Чем больше я играю против Дани, тем лучше становлюсь»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева (4:6, 2:6) в стартовом матче Итогового турнира ATP.

«У меня было ощущение, что во время длинных розыгрышей у меня могут быть шансы. Но у меня не получилось хорошо использовать подачу в важные моменты и, кроме того, он спас все брейк-пойнты очень хорошими подачами. В некоторых ситуациях я вел 30:0, но не играл чисто. Все это сыграло большую роль.

Чем больше я играю против Дани, тем лучше становлюсь. Я привыкаю к определенным вещам и меньше схожу с ума. Но сегодня он смог обыграть меня слишком легко. Мне нужно оставаться сконцентрированным в важные моменты и использовать возможности, когда есть шанс надавить или выйти к сетке», — приводит слова Рублева Ubitennis.

Медведев наданный момент занимает первое место в группе B. На второй строчке идет немец Александр Зверев, который ранее обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Следующий матч Медведев проведет 15 ноября против Зверева, а Рублев сыграет с Алькарасом.