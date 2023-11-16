Рублев: «Я уже ничего не жду от матча со Зверевым. Постараюсь хотя бы закончить хорошо»

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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, чего ждет от матча против немца Александра Зверева на Итоговом турнире ATP, который станет для него последним на этом соревновании.
«Честно говоря, сейчас я ничего не жду. Это будет последний матч. По крайней мере, я постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущих двух матчах, и все. Постараюсь хотя бы закончить хорошо... Просто, если ты не любишь проигрывать, то неважно, кто соперник. Ты чувствуешь разочарование, особенно сейчас, когда понимаешь, что сезон закончен и все, в принципе. Хочется хотя бы попытаться достигнуть лучшего результата, сыграть несколько отличных матчей в конце сезона. Конечно, когда этого не происходит, испытываешь разочарование», — сказал Рублев на пресс-конференции.
Рублев в «Красной группе» проиграл первые два матча, уступив Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). 26-летний россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.
Счет в личных встреча Рублева и Зверева 5-3 в пользу немца. Их матч на Итоговом запланирован на 17 ноября, начало — в 22.30 мск.