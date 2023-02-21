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Сегодня, 20:59

Рублев о начале сезона: «Пока не складывалось с турнирами ATP, но на ТБШ выступил хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как оценивает свои выступления на старте сезона-2023.

«Не знаю, если честно. На данный момент на турнирах ATP я выступаю не очень хорошо — я дважды проиграл на старте, но мне попадались тяжелые сетки. Я проиграл двум хорошим игрокам трехсетовые матчи, а затем я очень хорошо выступил в Австралии. На прошлой неделе проиграл в первом круге. Так что посмотрим. Пока не складывалось с турнирами ATP, но на «Большом шлеме» я выступил хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На Australian Open-2023 Рублев дошел до четвертьфинала. 22 февраля россиянин проведет свой первый матч на турнире ATP 250 в Дохе. Рублев во втором круге сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Теннис
Андрей Рублев
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