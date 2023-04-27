Андрей Рублев рассказал о любимом покрытии

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал, на каком покрытии больше всего любит выступать.

«В настоящий теннис играют на грунте, потому что на этом покрытии спортсмену необходимо непрерывно думать, быть готовым к долгим и напряженным матчам. Нужно быть физически и ментально выносливым. На харде или траве все более импровизировано, потому что времени на размышления практически нет», — цитирует Рублева Tennis World USA.

Россиянин выступит на грунтовом турнире в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая.