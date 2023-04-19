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Сегодня, 13:36

Рублев рассказал, как его приняли за Зверева: «Я вообще не похож на этого парня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о первой встрече с немцем Александром Зверевым.

«Впервые мы встретились на Мальорке. Это был турнир, в котором выступали игроки 12 лет или что-то около того. Я помню, как он вышел из лифта и все посмотрели на него и закричали: «Это ты, это же ты!» Я посмотрел на Сашу и сказал, что я вообще не похож на этого парня.

Мы впервые играли друг против друга в Москве. Это был типичный матч, в котором никто из нас не хотел участвовать, потому что это была утешительная игра, а в таких обстоятельствах у тебя нет никакой мотивации. Но потом, когда начинаешь играть, не хочешь проигрывать. В итоге мы завершили матч более мотивированными, чем в основных играх, в которых я ему проигрывал», — приводит слова Рублева ATP Tour.

Счет в личных встречах между Рублевым и Зверевым 5-2 в пользу немца.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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