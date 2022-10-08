Рублев — Циципас: где смотреть трансляцию матча 1/2 финала турнира ATP в Астане

Российский теннисист Андрей Рублев играет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира ATP в Казахстане.

Матч проходит в Астане. Игру можно посмотреть на сайте Eurosportplayer после регистрации и оплаты подписки.

Счет личных встреч между Рублевым и Циципасом — 5-6 в пользу грека.

Победитель сегодняшней встречи сыграет в финале с победителем второго полуфинала Даниил Медведев — Новак Джокович. Этот матч также состоится сегодня, начало запланировано на 15.00 по московскому времени.