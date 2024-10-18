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Сегодня, 17:04

Рублев проиграл Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 53 минуты. Рублев сделал за игру 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. У Вавринки — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

217-я ракетка мира вышел в полуфинал и сыграет с американцем Томми Полом.

Андрей Рублев. «Еще 5-6 часов — и пришлось бы ампутировать». Рублев чуть не лишился яичка

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Андрей Рублев
Стэн Вавринка

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