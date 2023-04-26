Рублев сыграет с Вавринкой во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 19:20
Швейцарец Стэн Вавринка обыграл американца Максима Кресси в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 30 минут.
Следующий соперником двукратного победителя турниров «Большого шлема» станет россиянин Андрей Рублев.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) — Максим Кресси (США) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)
Янник Ханфманн (Германия, Q) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 6:4, 3:6, 6:3
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:4
Кантен Алис (Франция) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:4