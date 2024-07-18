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Сегодня, 00:33

Рублев проиграл 121-й ракетке мира Тиранте во втором круге турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Тиаго Агустину Тиранте во втором круге грунтового турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Матч длился 2 часа 21 минуту. 8-я ракетка мира Рублев за игру сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У 121-й ракетки мира Тиранте — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Аргентинец вышел в 1/4 финала турнира, где его соперником станет испанец Роберто Карбальес Баэна.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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