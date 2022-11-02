Андрей Рублев в третий раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев в третий раз в карьере отобрался на итоговый турнир ATP.

Это стало возможным благодаря тому, что поляк Хуберт Хуркач и американец Тэйлор Фритц не смогли пройти в третий круг турнира в Париже и лишились шансов опередить россиянина.

Помимо Рублева, в Итоговом турнире ATP примет участие еще один россиянин — Даниил Медведев. Турнир пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Рублев уже выступал на Итоговом турнире ATP в 2020 и 2021 году. В обоих случаях россиянин не смог выйти из группы.