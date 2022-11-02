Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:50

Андрей Рублев в третий раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
Telegram Новости

Российский теннисист Андрей Рублев в третий раз в карьере отобрался на итоговый турнир ATP.

Это стало возможным благодаря тому, что поляк Хуберт Хуркач и американец Тэйлор Фритц не смогли пройти в третий круг турнира в Париже и лишились шансов опередить россиянина.

Помимо Рублева, в Итоговом турнире ATP примет участие еще один россиянин — Даниил Медведев. Турнир пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Рублев уже выступал на Итоговом турнире ATP в 2020 и 2021 году. В обоих случаях россиянин не смог выйти из группы.

Теннис
Андрей Рублев
1
1
Читайте также
«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору
Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Медведев остался недоволен работой судьи на турнире в Париже