Россиянин Рублев в 2023 году выиграл два турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражения во всех трех матчах группового этапа Итогового турнира ATP. Таким образом, спортсмен завершил сезон 2023 года.

В 2023 году россиянин одержал две победы на турнирах ATP: впервые в карьере выиграл Мастерс, победив в Монте-Карло, и завоевал титул ATP 250 в Бостаде на грунте. Также Рублев впервые выиграл Мастерс и в парном разряде — вместе с с Кареном Хачановым.

На турнирах серии «Большого шлема» Рублев дошел до 1/4 финала Australian Open, проиграл в третьем круге Roland Garros, уступил в 1/4 финала Wimbledon и потерпел поражение в 1/4 финала US Open.

В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 5,120 миллиона долларов. Всего за карьеру Рублев заработал 20,4 миллиона долларов.

Андрей достиг отметки в 14 побед на турнирах ATP, в 2023 году добавив в свою копилку два титула.

Андрей Рублев: все титулы и результаты в 2023 году