Рублев проиграл чеху Меншику во втором круге «тысячника» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чешскому оппоненту Якубу Меншику во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Встреча продолжилась 2 часа 32 минуты. За это время Рублев 14 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. У Меншика 11 эйсов, две двойные и семь реализованных брейков из 19.

В третьем круге «мастерса» Меншик встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3