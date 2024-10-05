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Сегодня, 10:41

Рублев проиграл чеху Меншику во втором круге «тысячника» в Шанхае

Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл чешскому оппоненту Якубу Меншику во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Встреча продолжилась 2 часа 32 минуты. За это время Рублев 14 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. У Меншика 11 эйсов, две двойные и семь реализованных брейков из 19.

В третьем круге «мастерса» Меншик встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3

Андрей Рублев

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