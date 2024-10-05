Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:30

Андрей Рублев — Якуб Меншик: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Рублев сыграет с Меншиком на «мастерсе» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев и чех Якуб Меншик сыграют во втором круге «мастерса» в Шанхае в субботу, 5 октября. Начало матча — после 07.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Меншик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

26-летний Рублев — пятая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае российский теннисист дошел до финала, но уступил титул поляку Хуберту Хуркачу — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
«Хезболла» заявила о гибели военных ЦАХАЛ при взрыве у границы Ливана
ВС РФ уничтожили до 80 боевиков ВСУ ударом «Искандера» в Сумской области
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Сегодня
Вчера
Неделя