Сегодня, 17:00
Российский теннисист Андрей Рублев встретится с итальянцем Янником Синнером в матче 1/2 финала турнира ATP-500 в Вене, Австрия. Игра пройдет вторым запуском на Центральном корте и начнётся после 17:00 мск.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Рублев — Синнер. В России игра показана не будет. Следить за ходом встречи в прямом эфире можно в EurosportPlayer и на Tennis TV. Видеотрансляция матча будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».
До встречи с Синнером Рублев (третья ракетка турнира) в Вене прошел австралийца Алексея Попырина (7:6, 6:4), итальянца Маттео Арнальди (7:5, 6:3) и немца Александра Зверева (6:1, 6:7, 6:3).
Синнер (второй номер посева) ранее в Вене был сильнее американца Бена Шелтона (7:6, 7:5), соотечественника Лоренцо Сонего (6:2, 6:4) и американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4).
В личных встречах статистика говорит в пользу итальянца — 2-3. В сезоне-2023 соперники успели провести один матч — в марте в четвертом круге «мастерса» в Майами россиянин потерпел чувствительное поражение — 2:6, 4:6.