Сегодня, 01:30
Россиянин Андрей Рублев и итальянец Янник Синнер проведут матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 1000 в Монреале в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 августа.
Игра Рублева и Синнера на канадском «мастерсе» начнется ориентировочно в 3.00 11 августа по московскому времени.
Рублев вышел в четвертьфинал после субботней победы над Брэндоном Накашимой из США — 6:2, 6:2. Синнер на той же стадии обыграл Алехандро Табило из Чили — 6:4, 6:3.
Восьмая ракетка мира Рублев до этого дважды обыгрывал Синнера в личных встречах, у лидера мирового рейтинга — четыре победы в матчах против россиянина.
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