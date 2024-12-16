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Сегодня, 15:30

Анджело Бинаги прокомментировал критику Кирьоса в сторону Синнера

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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал, как поддержал Янника Синнера по поводу обвинений со стороны австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Я сказал Яннику, что хорошо, когда в жизни есть идиоты, которые нападают на тебя, как это происходит с ним. Это еще большая честь, я бы волновался, если бы кто-то вроде Кирьоса сказал, что у нас все хорошо. Если они встретятся в Австралии, я буду сильно смеяться», — приводит слова Бинаги Tuttosport.

В марте 2024 года 23-летний Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещенное вещество клостебол, но был признан невиновным по решению независимого трибунала Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Источник: Tuttosport
Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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