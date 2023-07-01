Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:55

Черундоло стал чемпионом турнира в Истбурне. Он выиграл второй титул в карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл американца Томми Пола в финале турнира ATP 250 в Истбурне.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

Для 24-летнего Черундоло это второй титул ATP в карьере и первый на траве. Ранее он побеждал только на грунтовом турнире в Бостаде (Швеция) в 2022 году.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — 4:6, 6:1, 4:6

Теннис
0
Читайте также
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Тренер сборной России по шпаге будет уволен после отъезда фехтовальщиков в США
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол обыграл Баррера и вышел в финал турнира в Истборне