Филс обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Французский теннисист Артур Филс переиграл немца Александра Зверева в четвертом круге турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа. 20-летний француз подал 4 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету немца — 9 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3). Следующим соперником Филса будет Якуб Меншик из Чехии. Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг Артур Филс (Франция, 17) — Александр Зверев (Германия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4