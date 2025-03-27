Филс обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

27 марта, 00:24
Французский теннисист Артур Филс переиграл немца Александра Зверева в четвертом круге турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.
Матч длился 2 часа. 20-летний француз подал 4 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету немца — 9 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).
Следующим соперником Филса будет Якуб Меншик из Чехии.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Артур Филс (Франция, 17) — Александр Зверев (Германия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4