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27 марта, 00:24

Филс обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Артур Филс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Французский теннисист Артур Филс переиграл немца Александра Зверева в четвертом круге турнира в Майами — 3:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 2 часа. 20-летний француз подал 4 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету немца — 9 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующим соперником Филса будет Якуб Меншик из Чехии.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Артур Филс (Франция, 17) — Александр Зверев (Германия, 1) — 3:6, 6:3, 6:4

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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