Филс обыграл Руне в четвертьфинале турнира в Гамбурге, датчанин снялся во втором сете

Француз Артур Филс победил датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Гамбурге — 6:4, 4:1 (отказ). Матч длился 1 час 7 минут. Во втором сете Руне принял решение сняться с матча. 28-я ракетка мира Филс вышел в полуфинал грунтового турнира и сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Гамбург (Германия) Турнир ATP Hamburg Open Призовой фонд 1 891 995 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Артур Филс (Франция, 5) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока