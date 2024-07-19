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Сегодня, 17:03

Филс обыграл Руне в четвертьфинале турнира в Гамбурге, датчанин снялся во втором сете

Руслан Минаев
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Француз Артур Филс победил датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Гамбурге — 6:4, 4:1 (отказ).

Матч длился 1 час 7 минут. Во втором сете Руне принял решение сняться с матча.

28-я ракетка мира Филс вышел в полуфинал грунтового турнира и сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Артур Филс (Франция, 5) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Хольгер Руне
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