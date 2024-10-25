Циципас проиграл Филсу и не смог выйти в полуфинал турнира в Базеле

Сегодня, 16:48
Грек Стефанос Циципас проиграл французу Артуру Филсу в четвертьфинале турнира в Базеле.
Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 20-й ракетки мира.
Соперником Филса в полуфинале станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 256 480 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Артур Филс (Франция, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:6 (7:5), 6:3