Циципас проиграл Филсу и не смог выйти в полуфинал турнира в Базеле

Грек Стефанос Циципас проиграл французу Артуру Филсу в четвертьфинале турнира в Базеле. Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 20-й ракетки мира. Соперником Филса в полуфинале станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6). Базель (Швейцария) Турнир ATP Swiss Indoors Basel Призовой фонд 2 256 480 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Артур Филс (Франция, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:6 (7:5), 6:3