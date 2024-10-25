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Сегодня, 16:48

Циципас проиграл Филсу и не смог выйти в полуфинал турнира в Базеле

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас проиграл французу Артуру Филсу в четвертьфинале турнира в Базеле.

Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 20-й ракетки мира.

Соперником Филса в полуфинале станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Артур Филс (Франция, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Стефанос Циципас

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