Руне в трех сетах переиграл Казо и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Париже

31 октября, 23:55
13-я ракетка мира норвежский теннисист Хольгер Руне одержал победу над французом Артуром Казо в третьем круге «мастерса» в Париже — 3:6, 6:3, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Казо девять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. У Руне 14 эйсов, пять двойных и три реализованных брейка из пяти.
В четвертьфинале турнира Руне сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром (10-я ракетка мира).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 13) — Артур Казо (Франция, LL) — 3:6, 6:3, 6:4