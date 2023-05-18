AS: Рафаэль Надаль объявит о досрочном завершении сезона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль планирует досрочно завершить текущий сезон, сообщает AS.

По информации источника, испанский теннисист объявит о своем решении сегодня, 18 мая, на пресс-конференции. 36-летний Надаль намерен вернуться на корт только в 2024 году.

Пресс-конференции пройдет в его академии Movistar и начнется в 17.00 мск.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).