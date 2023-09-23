Карацев за три часа обыграл Маррея на турнире в Китае

Сегодня, 15:15
Россиянин Аслан Карацев в матче второго круга на турнире в китайском Чжухае в трех сетах обыграл британца Энди Маррея — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.
В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем матча Марк Полманс (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Энди Маррей (Великобритания, 7) — 4:6, 6:3, 6:2