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Сегодня, 15:15

Карацев за три часа обыграл Маррея на турнире в Китае

Теннисист Аслан Карацев.
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Аслан Карацев в матче второго круга на турнире в китайском Чжухае в трех сетах обыграл британца Энди Маррея — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем матча Марк Полманс (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Энди Маррей (Великобритания, 7) — 4:6, 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/zhuhai/2023/
Аслан Карацев
Энди Маррей
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