Карацев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Атланте

Сегодня, 23:07
Россиянин Аслан Карацев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо во втором раунде турнира в Атланте — 4:6, 6:3, 3:6.
Матч длился 2 часа 7 минут. Карацев за игру сделал 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. У Тиафо — 18 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале третий «сеяный» на турнире в США сыграет с японцем Есихито Нисиокой.
Атланта (США)
Турнир ATP Atlanta Open
Призовой фонд 756 020 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3