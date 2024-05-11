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Сегодня, 16:01

Карацев уступил Полу и выбыл из турнира ATP-1000 в Риме

Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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В субботу, 11 мая, состоялся матч второго круга турнира ATP-1000 в Риме между американцем Томми Полом и россиянином Асланом Карацевым. Победу одержал Пол со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Пол трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из девяти возможных. На счету Карацева один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В следующем матче Пол встретится с победителем противостояния Доминик Кепфер — Фрэнсис Тиафо.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 14) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:2

Аслан Карацев
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