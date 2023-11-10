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Сегодня, 18:30

ATP Finals 2023: как и где смотреть в России матчи Итогового турнира

Матчи итогового турнира ATP не покажут в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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ATP Finals 2023 пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Итоговый турнир среди мужчин проходит ежегодно и по трандиции завершает профессиональный сезон. Матчи состоятся на арене Pala Alpitour.

В России официальных трансляций ATP Finals 2023 не запланировано. Следить за ходом матчей можно онлайн на зарубежных каналах и сервисах с помощью Eurosport Player, Tennis TV и Amazon Primе. Также найти видеотрансляции игр можно будет социальной сети «ВКонтакте» в тематических группах.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. В этом году на ATP Finals сыграют Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
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