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Сегодня, 19:44

ATP назвала номинантов на награды по итогам сезона-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список номинантов на премии по итогам сезона-2024.

Спортсмены номинированы в четырех премиях: прогресс года, новичок года, камбэк года и премия за спортивное поведение и честную игру. Кроме того, опубликованы номинанты на звание лучшего тренера 2024 года.

Прогресс года:

  • Джек Дрейпер (Великобритания
  • Томаш Махач (Чехия)
  • Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)
  • Алехандро Табило (Чили)

Новичок года:

  • Якуб Меншик (Чехия)
  • Шан Цзюньчэн (Китай)

Камбэк года:

  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Марин Чилич (Хорватия)
  • Кеи Нисикори (Япония)

За спортивное поведение и честную игру:

  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Григор Димитров (Болгария)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Доминик Тим (Австрия)

Тренер года:

  • Ксавье Малисс (Алексей Попырин)
  • Эммануэль Планк (Джованни Мпетши-Перрикар)
  • Майкл Расселл (Тэйлор Фриц)
  • Брэд Стайн (Томми Пол)
  • Джеймс Тротман (Джек Дрейпер)

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