ATP назвала номинантов на награды по итогам сезона-2024

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список номинантов на премии по итогам сезона-2024.

Спортсмены номинированы в четырех премиях: прогресс года, новичок года, камбэк года и премия за спортивное поведение и честную игру. Кроме того, опубликованы номинанты на звание лучшего тренера 2024 года.

Прогресс года:

Джек Дрейпер (Великобритания

Томаш Махач (Чехия)

Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)

Алехандро Табило (Чили)

Новичок года:

Якуб Меншик (Чехия)

Шан Цзюньчэн (Китай)

Камбэк года:

Маттео Берреттини (Италия)

Марин Чилич (Хорватия)

Кеи Нисикори (Япония)

За спортивное поведение и честную игру:

Карлос Алькарас (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Каспер Рууд (Норвегия)

Доминик Тим (Австрия)

Тренер года: