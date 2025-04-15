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15 апреля, 15:23

ATP рассматривает возможность проведения турнира серии «Мастерс» в Саудовской Аравии с 2028 года

Камила Абдурахманова
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The National News сообщает, что, по словам генерального директора ATP Массимо Кальвелли, ассоциация стремится организовать турнир серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

Кальвелли рассказал, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), который уже тесно сотрудничает с ATP и WTA и финансирует рейтинги обоих туров. Он также отметил, что включение турнира «Мастерс» в календарь ATP-тура возможно начиная с 2028 года.

С 2023 года в саудовской Джидде проходит молодежный Итоговый турнир, и его проведение запланировано до 2027 года.

Теннис
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