АТР представила новый логотип

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила новый логотип, сообщила пресс-служба организации.

С эмблемы убрали силуэт теннисиста, оставив только линию, символизирующую полет теннисного мяча. Логотип стал шестым за 54-летнюю историю организации.

«Упрощенный и переработанный для цифровой эпохи логотип стал более универсальным на разных платформах и в продуктах. Его изогнутая форма символизирует энергию спорта, отражая траекторию теннисного мяча в игре», — говорится в пресс-релизе на сайте ATP.

В феврале 2025 года Женская ассоциация (WTA) также обновила свой логотип.