Кирьос: «СМИ предпочитают показывать, как я бью ракеткой, и люди думают, что я самый сумасшедший парень на свете»

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что СМИ выставляют его в дурном свете.

«Они просто предпочитают показывать моменты, когда я расстраиваюсь. В каком-то смысле это несправедливо, потому что матч может длиться несколько часов, как, например, недавно на Открытом чемпионате США. Я играл в матче, который продолжался четыре часа, и СМИ показали последние 30 секунд, как я бью ракеткой. Это то, что они предпочитают распространять по всему миру.

Это тяжело. Люди думают, что я самый сумасшедший парень на свете. Они смотрят на меня и ждут, что я сделаю что-нибудь безумное. А я совершенно обычный парень. Так что да, это СМИ нарисовали некую картину», - приводит Tennis World слова Кирьоса.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, а также победителем 11 турниров ATP.