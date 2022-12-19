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Сегодня, 20:49

Кирьос: «Мое поведение на корте приносит мне деньги. Это все часть шоу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своем поведении на корте.

«Я сейчас и я на корте — два абсолютно разных человека, это все часть шоу. Я как будто превращаюсь в кого-то другого и ненавижу себя в таком состоянии, это не я настоящий, слишком высокомерный. Но думаю, когда ты на корте, нужно быть уверенным в том, что ты лучший теннисист всех времен. Наверное, поэтому я так себя веду», — приводит слова Кирьоса June Podcast.

Также 27-летний теннисист заявил, что такое поведение на корте приносит ему деньги.

«Мое поведение на корте приносит мне деньги, это все какое-то сумасшествие. Но в нормальной жизни мне не нужно быть таким человеком. Каждый день я кого-то встречаю, и люди ожидают от меня сумасшедших поступков. А я такой: «Чувак, да я на самом деле нормальный». Даже когда я просто куда-то иду, все думают, что я просто чокнутый чувак», — заявил Кирьос.

Кирьос — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), финалист Уимблдона-2022 в одиночном разряде, победитель 11 турниров ATP (из них семь в одиночном разряде).

Теннис
Ник Кирьос
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