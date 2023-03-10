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Сегодня, 09:43

Доминик Тим выбыл в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Австриец Доминик Тим проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Француз Ришар Гаске обыграл хорвата Борну Гойо — 6:4, 6:7, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Борна Гойо (Хорватия, Q) — 6:4, 6:7, 6:2

Адриан Маннарино (Франция) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Джек Сок (США, WC) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, LL) — Чжан Чжичжэнь (Китай, Q) — 6:4, 5:7, 6:1

Теннис
Джек Сок
Доминик Тим
Ришар Гаске
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