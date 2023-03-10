Доминик Тим выбыл в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:43
Австриец Доминик Тим проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Француз Ришар Гаске обыграл хорвата Борну Гойо — 6:4, 6:7, 6:2.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция) — Борна Гойо (Хорватия, Q) — 6:4, 6:7, 6:2
Адриан Маннарино (Франция) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)
Джек Сок (США, WC) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:2
Алексей Попырин (Австралия, LL) — Чжан Чжичжэнь (Китай, Q) — 6:4, 5:7, 6:1