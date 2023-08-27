Баэс обыграл Легечку и стал победителем турнира в Уинстон-Салеме

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в финале турнира в Уинстон-Салеме обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 22-летнего Баэса 5 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Для Баэса это третий трофей в 2023 году и и четвертый титул ATP в карьере.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 5) — 6:4, 6:3