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Сегодня, 14:40

BB Tennis покажет все матчи ATP Challenger в этом сезоне

Маккензи Макдональд.
Фото Getty Images
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BB Tennis объявил о получении эксклюзивных прав на трансляцию всех турниров ATP Challenger 2025 и 2026 годов. Матчи будут доступны пользователям сайта tennisbb.ru, а также на YouTube и Twitch-каналах BB Tennis.

ATP Challenger — стартовая площадка для теннисистов, которые готовятся к выступлению на турнирах «Большого шлема» и ATP. Именно на этом уровне раскрываются будущие чемпионы, демонстрирующие свое мастерство и готовность к конкурентной борьбе. Многие звезды мирового тенниса начинали свои карьеры именно с турниров Challenger. Например, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Даниил Медведев сделали свои первые шаги на профессиональной арене именно здесь, прежде чем стать лидерами мирового рейтинга.

Новые трансляции позволят болельщикам увидеть не только матчи, но и поддержать восходящих звезд. В 2024 году такие игроки, как Бен Шелтон, Себастьян Корда и Артур Фис, вышли на ведущие позиции, пройдя этапы Challenger, что подтверждает значимость этих турниров для формирования нового поколения лидеров мирового тенниса.

Российские теннисисты неоднократно становились победителями данных турниров. В прошлом году Challenger в США выиграл Роман Сафиуллин. А в начале этого года победителем турнира в Тайланде стал Аслан Карацев.

На платформе BB Tennis зрителям будет предложен полноценный доступ к трансляциям всех матчей с высоким качеством изображения и звука. Также пользователи смогут воспользоваться интерактивной статистикой в реальном времени, аналитическими обзорами и прогнозами экспертов. Для повышения вовлеченности будут представлены уникальные интервью с игроками, тренерами и организаторами.

Трансляции стартуют в январе 2025 года. Посмотреть все матчи турниров можно будет на официальных онлайн-ресурсах BB Tennis. Анонсы матчей можно найти в соцсетях на официальных страницах BB Tennis на YouTube и Twitch, а также в Telegram-канале BB Tennis.

Теннис
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